A primeira noite das semifinais na Série B do Gauchão de Futsal deixou um time bem perto do acesso e um outro confronto indefinido. Em Tapejara, na noite deste sábado (9), goleada dos donos da casa sobre a Acef, de Bom Princípio, por 4 a 1. Nas Missões, em São Luiz Gonzaga, AGSL e Serafina Corrêa ficaram no 3 a 3.