No clássico jovem do futsal gaúcho, o Atlântico levou a melhor e se classificou para a final na Talentos LNF. Na noite desta terça-feira (12), o guris do Galo venceram a ACBF por 6 a 2, em Erechim, e confirmaram a vaga após o empate em 2 a 2 na ida, em Carlos Barbosa.