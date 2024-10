Lagoa e Uruguaianense empataram em 3 a 3 no jogo de ida das oitavas de final do Gauchão. Nesta sexta-feira (18), no Ginásio Adolfo Stella, em Lagoa Vermelha, o time da casa saiu na frente, tomou a virada no segundo tempo e buscou o empate nos últimos minutos da partida.