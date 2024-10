A Yeesco de Carazinho largou em vantagem na busca por vaga nas quartas de final do Gauchão de Futsal 2024. Jogando na casa do rival, venceu o Santa Rosa por 4 a 3, com gols de Eeric, Farinha, Rick e João Paulo, com Vitinho e Jezin, duas vezes, descontando para a equipe do noroeste gaúcho. A partida foi realizada no Ginásio João Batista Moroni, em Santa Rosa. Nesta sexta-feira (18).