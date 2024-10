Mostrando superioridade durante os 40 minutos, a ACBF abriu com goleada o confronto de quartas de final da Série Ouro 2024, contra a ABF, em São Lourenço do Sul. Venceu por 8 a 3, em partida disputada neste sábado (26), no Ginásio do Esporte Clube São Lourenço.