O futsal já retomou o seu ritmo normal no Rio Grande do Sul. Só neste final de semana, foram mais de 30 jogos nas competições masculinas da Federação Gaúcha de Futsal (FGFS) e da Liga Gaúcha de Futsal (LGF). Depois da enchente de maio, as disputas tiveram ginásios lotados e um festival de gols.