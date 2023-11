Tradicional clube de futebol, que já figurou na Série A do Brasileirão, o Paraná Clube vive dias difíceis e longe dos holofotes. Com dívida de aproximadamente R$ 156 milhões e recuperação judicial homologada pela Justiça, o time fundado em 1989 só tem a Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense para jogar no próximo ano.