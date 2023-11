A exemplo das divisões superiores do Gauchão de Futsal, a Série C também vive o seu momento decisivo. Na noite deste sábado (25), a ASAF (de Campos Borges) goleou o Nadas Branco (de Rio Pardo), no Ginásio Poliesportivo Nascente do Progresso, em casa, por 5 a 0. Este foi o jogo de ida da final da terceira divisão estadual; ambas equipes estão garantidas na Série B 2024.