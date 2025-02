Seleção Feminina tem primeira convocação do ano e mira preparação para a Copa América

A quinta-feira (6) marcou a primeira convocação do técnico Arthur Elias para o 2025 da Seleção Brasileira Feminina. As atletas chamadas farão um período de treinamentos, dando início ao planejamento para a Copa América .

Nesta primeira lista, nenhuma atleta que está atualmente no futebol gaúcho foi chamada. Porém, nomes como a da goleira Lorena, ex-Grêmio, Isa Haas e Priscila, que estavam no Inter no ano passado, e Claudia, que deixou o Juventude e assinou com o Fluminense, foram novamente convocadas.