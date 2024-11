As Gurias Coloradas golearam o Brasil-Far no encerramento da fase classificatória do Gauchão Feminino. Na tarde deste domingo (3), o Inter aplicou 7 a 0 no adversário serrano, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre. Os gols foram de Leticia Monteiro, duas vezes, Tamara Bolt, Julieta Morales, três vezes, Isa Haas.