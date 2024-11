Líder da segunda fase do Gauchão Feminino, o Grêmio volta a campo neste domingo (3), às 15h, para enfrentar o Futebol com Vida, no CT Futebol com Vida, em Viamão. O Tricolor já está garantido na semifinal, mas tenta assegurar nesta última rodada a primeira colocação para ter vantagem no mata-mata.