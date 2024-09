O Inter tem boa parte do elenco garantido para a próxima temporada. Do grupo de atletas, apenas sete gurias têm o vínculo se encerrando em dezembro deste ano. Destas, só a zagueira Isa Haas é titular. No entanto, a defensora não permanecerá em Porto Alegre. Ela já assinou pré-contrato com o Cruzeiro.