As Gurias Gremistas somaram os primeiros pontos no Brasileirão Feminino na tarde desta quinta-feira (21). Diante do Botafogo, no Estádio Nilton Santos, o Tricolor venceu por 2 a 0, com gols da zagueira Stephanie Brito e da atacante Giovaninha. Com o resultado, o Grêmio ingressa no G-8, com três pontos.