Longe de casa, as Gurias Gremistas conquistaram a primeira vitória no Brasileirão Feminino, nesta quinta-feira (21), diante do Botafogo, pela segunda rodada. No Estádio Nilton Santos, o placar de 2 a 0 foi garantido com o protagonismo de duas jovens da base, a zagueira Brito e a atacante Giovaninha.