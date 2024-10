Atraindo cada vez mais adeptos, a corrida de rua traz uma série de benefícios para a saúde – tanto física, quanto mental. Por meio dos grupos de praticantes, com orientação profissional, os atletas amadores compartilham uma paixão e, ao mesmo tempo, aumentam seu bem-estar. Entusiasta desse tipo de atividade, o Sesc Pelotas promove a 2ª Maratona Sesc de Pelotas, no dia 17 de novembro. A prova está com inscrições abertas.