Atacante ex-Grêmio é apresentado pelo Botafogo e prevê ano vitorioso: "Repetir 2024"

Reformulando um setor que foi muito bem nas conquistas do Brasileirão e da Libertadores em 2024, o Botafogo apresentou nesta terça-feira (25) o atacante Elias Manoel, de 23 anos, contratado do Real Salt Lake, dos Estados Unidos. O novo camisa 33 mostrou confiança em novo ano vitorioso.

A missão na nova casa será dura. Luiz Henrique e Almada, que foram para a Europa, são jogadores de seleção, enquanto Júnior Santos, agora no Atlético-MG, tinha enorme prestígio com os torcedores e foi o artilheiro da Libertadores. Já Tiquinho Soares também se destacou no Rio como artilheiro, mas agora marca seus gols pelo Santos. Elias Manoel se mostra tranquilo e elogia o esquema do técnico Renato Paiva.