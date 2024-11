O momento mais especial e aguardado do final de semana do GP de São Paulo de Fórmula 1 ocorreu neste domingo (3). Lewis Hamilton deu algumas voltas com a McLaren MP4/5B pelo Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e levantou os torcedores brasileiros presentes. Este momento foi uma homenagem para Ayrton Senna, que utilizou o mesmo carro para conquistar o bicampeonato mundial em 1990.