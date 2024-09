Erros, batidas e apenas um ponto conquistado em uma temporada e meia na Fórmula 1. Esse é o legado que Logan Sargeant, dos Estados Unidos, deixará na principal categoria do automobilismo. Nesta terça-feira (27), a Williams anunciou que o estadunidense sairá antes mesmo do fim da temporada. O argentino Franco Colapinto correrá no seu lugar até o final de ano.