As festas de fim de ano estão chegando e, com elas, muitas oportunidades para quem está em busca de empregos temporários. De acordo com um levantamento do Núcleo de Pesquisa do Sindilojas Porto Alegre, mais de 60% dos empregadores da Capital pretendem contratar funcionários temporários neste fim de ano. O número aumentou mais de 10%, se comparado com o obtido em 2023.