Um cartaz fixado no mural do condomínio em que mora, no bairro Rubem Berta, em Porto Alegre, oportunizou que Liriane Pinheiro dos Santos, 37 anos, realizasse o sonho de entrar em uma universidade como aluna. Isso ocorreu em julho deste ano, quando ela participou de uma das edições do Programa Mulheres Tech, realização da UniRitter, da ONG Themis e da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas (Fenatrad).