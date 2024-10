Testes feitos na água da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), para avaliar se era esta a origem do surto diarreico que já tem mais de 430 casos confirmados, tiveram resultado negativo. Conforme a UFSM, os exames feitos com amostras de alimentos coletados na universidade devem ficar prontos em até 20 dias. O material foi enviado para o Laboratório Central do Rio Grande do Sul (Lacen).