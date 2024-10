O podcast Educação do Amanhã desta semana fala sobre o impacto transformador do design no futuro. Larissa Guerra recebe no estúdio o professor Guilherme Meyer, coordenador do programa de pós-graduação em Design na Unisinos, para uma conversa que explora como o design pode ser mais do que uma ferramenta criativa, falando sobre seu pilar de inovação sustentável e um caminho para a criação de um mundo mais justo.