Com o objetivo de mostrar que a matemática não precisa ser assustadora, o Festival de Vídeos Digitais e Educação Matemática incentiva que alunos, professores e interessados gravem vídeos sobre conteúdos, conceitos ou ideias matemáticas. A oitava edição conta com 167 vídeos classificados, dos quais 28 receberão medalhas. A premiação ocorrerá nos dias 30 e 31 de agosto, na Universidade Federal de Pelotas (UFPel), no sul do Estado.