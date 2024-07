Conforme o novo cronograma da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), o segundo semestre letivo de 2024 começa no dia 23 de setembro e se encerra no dia 18 de janeiro de 2025. A instituição já estava avaliando a possibilidade de estender o calendário acadêmico. A mudança foi definida pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão em reunião na quarta (3) e confirmada em portaria desta sexta-feira (5).