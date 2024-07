Estão abertas 1.203 de diversos cursos de Ensino Superior na Universidade Federal do Pampa (Unipampa). Divididas em três editais (veja cada um ao fim desta matéria), as oportunidades são para turmas com início das aulas no segundo semestre deste ano e estão espalhadas nos campi de municípios das Fronteira Oeste, Região Sul e Campanha. Os pazos de inscrição variam de acordo com a modalidade de ingresso.