O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira (25) o PL 1.741/2022, que estende os prazos para a conclusão de cursos e o pagamento de bolsas de estudos para estudantes com filhos recém-nascidos ou adotados. A proposta, que havia sido aprovada na Câmara de Deputados em dezembro do ano passado, agora segue para sanção presidencial.