O Programa de Pós-Graduação em Docência para Ciências, Tecnologias, Engenharias e Matemática (PPGSTEM) da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs) abriu inscrições para Mestrado gratuito em áreas da Engenharia e Ciências Exatas – Física, Química, Matemática e Informática, por exemplo. Conforme edital, são 17 vagas ofertadas para ampla concorrência e duas exclusivamente para cotistas. As inscrições acontecem até o dia 15 de maio, neste link.