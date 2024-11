Está aberto até 1º de dezembro o período de pré-matrículas na rede estadual para o ano letivo de 2025, com inscrições na aba "matrículas" do site da Secretária Estadual da Educação (Seduc). Os candidatos devem selecionar o nível de ensino (Fundamental ou Médio) desejado e preencher o formulário para escolha dos uniformes escolares, novidade deste ano com duas opções de kit.