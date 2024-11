O Ministério da Educação (MEC) está com inscrições abertas para o curso Formação para Docência e Gestão em Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola. Realizada em parceria com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), a oportunidade visa capacitar professores e gestores de escolas de Educação Básica de todo o país. Serão ofertadas 150 mil vagas.