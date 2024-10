Em uma ação que integrou educação e solidariedade, estudantes do 1º ano do Ensino Fundamental do Colégio Marista Champagnat, de Porto Alegre, mobilizaram mais de cem pessoas para doar sangue. A atividade ocorreu no Hospital São Lucas da PUCRS (HSL), na terça-feira (22), como parte do Projeto de Iniciação Científica batizado de "A força da vida”.