O Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Sul (Sesc-RS) está com as rematrículas abertas para vagas gratuitas nas Escolas Sesc de Educação Infantil e Ensino Fundamental no Rio Grande do Sul, destinadas a famílias com renda de até dois salários mínimos per capita. Já as inscrições para novos alunos nas vagas gratuitas começam em 1º de outubro.