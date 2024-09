Com déficit de 3.077 vagas na etapa creche (crianças de zero a três anos), o tema da Educação Infantil é mais um desafio aos candidatos à prefeitura de Porto Alegre. Sebastião Melo (MDB), Maria do Rosário (PT), Juliana Brizola (PDT) e Felipe Camozzato (Novo) apresentam à reportagem de Zero Hora suas propostas para enfrentar a demanda reprimida.