Professora de Canoas cria festa “Divertida Mente” para receber os alunos e trabalhar as emoções

Iniciativa de Dilce Dresch, da Escola Municipal Ministro Carlos Ludwig, no bairro Mathias Velho, foi pensada para ajudar estudantes do 1º ano a compartilharem o que sentiram com a enchente. Atividades letivas voltaram nesta quarta-feira (10), após o prédio ter sofrido com a inundação

10/07/2024 - 12h05min Atualizada em 10/07/2024 - 12h07min