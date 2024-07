Materiais didáticos produzidos por alunos da UFRGS vão ajudar escolas atingidas pela enchente em alfabetização e matemática

Além dos danos estruturais e as dificuldades de adaptação dos alunos, as escolas atingidas pela enchente enfrentam um outro desafio: a perda de materiais didáticos. Livros, jogos, brinquedos e objetos utilizados em sala de aula foram levados pela água. Para auxiliar instituições que estão retomando as atividades, uma iniciativa da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Faced) está propondo produzir itens para doação às salas de aula.