A tarde desta quinta-feira (27) foi diferente no pátio do Colégio Militar de Porto Alegre (CMPA). A tradicional "banda furiosa" da instituição alterou seu repertório, tocando musicas infantis, enquanto os espectadores cantavam em coro. A apresentação celebrou a chegada de 50 crianças de quatro a seis anos, que desde terça-feira (25) passaram a fazer parte do quadro de alunos do CMPA.