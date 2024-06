Das 44 escolas municipais de Ensino Fundamental de Canoas, na Região Metropolitana, oito terão as aulas retomadas a partir desta terça-feira (18). As atividades estavam suspensas desde o dia 30 de abril por conta da enchente que atingiu o município desde o início de maio. No dia 12 de maio, apenas instituições de Educação Infantil voltaram a funcionar.