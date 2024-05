O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja ) é uma oportunidade para quem não concluiu a Educação Básica na idade regular. A edição de 2024 do exame, que será realizada no dia 25 de agosto, fornece uma alternativa para conquistar a certificação de conclusão dos ensinos Fundamental e Médio. Os aprovados têm a chance de prosseguir com seus estudos, avançando para o Ensino Superior.