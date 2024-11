Qual é o sonho do jovem brasileiro? Viajar? Estudar fora? Uma pesquisa de 2021 da Rede Globo com jovens das classes A, B e C mostrou que 60% desejam empreender e abrir um negócio próprio. E, além das áreas de administração e economia, a medicina também tem ganhado força quando o assunto é empreendedorismo. Por isso, cursos que incluem gestão de negócios em saúde destacam-se entre os estudantes.