Unisinos é referência em ODS da ONU

Avaliada pelo Ministério da Educação (MEC) entre as cinco melhores universidades de ensino privado do Brasil, por 10 anos consecutivos, a Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) vem se destacando na área da pesquisa. Além disso, os estudos também se destacam como referência a nível internacional e no apoio na tomada de decisões de governos. Sendo a primeira universidade brasileira a ser um hub de referência de um Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), atualmente, pesquisadores e alunos da instituição têm a possibilidade de intercâmbio científico mundo afora.