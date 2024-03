Buscar uma formação acadêmica alinhada às crescentes demandas econômicas e de mercado é cada vez mais determinante – contexto que já abrange uma variedade de setores, incluindo o promissor agronegócio. Esse caminho não apenas se revela eficiente, mas também atualizado, proporcionando a oportunidade de construir uma carreira sólida e atrativa para os grandes players do setor.

É importante ressaltar que essa abordagem não implica em abandonar a essência do Ensino Superior, mas, sim, em enriquecê-la ao integrar elementos fundamentais, como negócios, inovação e tecnologia.

Esta visão inovadora ganha vida no novo campus da Escola de Agronegócio da Atitus, localizado em Passo Fundos. De acordo com o CEO da Atitus Educação, Eduardo Capellari, a cidade no norte do Rio Grande do Sul foi escolhida por sua história de formação econômica e seu impacto nos principais mercados do agronegócio brasileiro.

Grãos, máquinas agrícolas e proteína animal são protagonistas no desenvolvimento de renda e na exportação do país. Não é à toa que foram escolhidas como verticais para a Escola do Agronegócio, que conta com os cursos de Agronomia e Medicina Veterinária e cerca de 400 alunos.