O brasileiro tem buscado cada vez mais cuidados relacionados à saúde mental. A empresa Ipson realizou, no ano passado, um mapeamento de questões ligadas ao bem-estar e o Brasil mostrou uma preocupação especial com o tema. Entre os entrevistados, 52% afirmam que a saúde mental está no topo da lista de prioridades quando o assunto é manter uma rotina saudável. Um outro estudo, realizado pela Associação Brasileira de Psicologia da Saúde (ABPSA), revelou que mais de 80% dos profissionais da Psicologia tiveram aumento no número de pacientes nos últimos quatro anos.