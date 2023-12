Em setembro de 2023, a Rede de Educação Adventista da região Sul do Brasil foi reconhecida no G20 – grupo que reúne as maiores economias do planeta. O responsável por chamar a atenção foi o projeto de sustentabilidade que instalou placas fotovoltaicas para uso de energia solar nas escolas. O evento ocorreu em Nova Delhi, capital da Índia, e condecorou as 100 edificações mais notáveis do mundo.