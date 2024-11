Estão abertas as inscrições para o concurso público da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs). A seleção tem como objetivo contratar 25 docentes para várias áreas de conhecimento, como Administração, Produção Vegetal, Artes Visuais, Ciências de Alimentos e Engenharias. As inscrições podem ser feitas até as 17h do dia 29 de novembro.