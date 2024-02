Concurso Nacional Unificado alcançou a marca de 1,7 milhão de inscritos nesta quarta-feira (7), tornando-se o maior concurso da história do país em número de inscrições, segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). As inscrições seguem abertas até esta sexta-feira (9). As 6.640 vagas são ofertadas nos oito editais.