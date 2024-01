O resultado preliminar dos pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição do Concurso Nacional Unificado será divulgado nesta segunda-feira (29) na área do candidato, na página do certame, que é organizado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). É necessário, antes, ter cadastro na plataforma Gov.br.