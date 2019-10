Mudanças no currículo Como as escolas gaúchas se preparam para implementar o novo Ensino Médio Até 2022, instituições públicas e privadas precisam se adaptar às novas bases nacionais curriculares, que tornam obrigatórias apenas as disciplinas de Português, Matemática e Inglês. Demais conhecimentos serão distribuídos em atividades flexíveis