Carlene (D) sonha em poder trabalhar com a tranquilidade de saber que a filha Alice está na escola Anderson Fetter / Agencia RBS

Quem tem filho pequeno e depende de escola pública já pode se inscrever para as novas vagas gratuitas de educação infantil abertas pela Secretaria Municipal de Educação (Smed) de Porto Alegre para o ano letivo de 2018, destinadas a crianças de zero a cinco anos. O prazo de inscrições vai até 17 de novembro, diretamente nas escolas das redes municipal ou comunitária. A lista de contemplados será publicada nas próprias unidades de ensino, no dia 13 de dezembro, mês em que as matrículas serão efetuadas.

É permitido concorrer a vagas em até três instituições: uma escola da rede municipal de ensino e duas comunitárias. E é isso o que vai fazer Carlene Garcia Jardim, 24 anos, do bairro Rubem Berta, que conhece bem as agruras de batalhar por uma vaga para a filha, Alice, três anos, e ficar a ver navios.

— No ano passado, me inscrevi em três (instituições) e não consegui em nenhuma. É muito difícil. É um sonho poder deixar minha filha em um lugar seguro e poder trabalhar sabendo que ela está protegida e se desenvolvendo. Moro em frente a uma escolinha e não consigo vaga lá. Não entendo os critérios de escolha — reclama ela, que está desempregada.

Demitida depois que voltou da licença-maternidade, a bióloga Leila Valêncio da Silva, 38 anos, está tentando pela primeira vez uma vaga para Pedro Lucas, um ano e dez meses, para poder voltar ao mercado formal de trabalho. Por enquanto, achou uma alternativa para complementar a renda do marido, o representante comercial Ernani Rodrigues, 39 anos, com o guri a tiracolo:

— Abri um brechó e estou vendendo roupas. Por enquanto, ele pode ficar comigo. Mas quero um emprego fixo, na minha área, e até conseguir escola pra ele, não posso procurar. Sei o quanto é concorrido e difícil, mas espero conseguir, porque não tenho como pagar uma creche particular.

As duas mães enfrentavam a mesma fila em que estavam o representante comercial Douglas Rodrigues, 25 anos, do bairro Parque dos Maias, pai dos gêmeos Matheus e Thiago, dois anos, e a desempregada Raqueline Santos Soares, 30 anos, do Rubem Berta, com a filha Mikaely, um ano e quatro meses. Todos buscavam uma oportunidade na Escola Municipal de Educação Infantil Santo Expedito, no bairro Rubem Berta, inaugurada há seis meses.

— Vou tentar só aqui porque tem uma estrutura muito boa e é nova, acho que tenho mais chance porque não é muita gente que conhece ainda — argumenta Raqueline.

— Espero conseguir, porque não temos como arcar com escola para duas crianças. Dependemos dessas vagas — sentencia Douglas.

Segundo a coordenação da escola, a Santo Expedito terá 46 novas vagas disponíveis para educação infantil em 2018. Até ontem, já havia recebido cem inscrições.

Lista de espera é alternativa

Segundo a Smed, neste ano, serão disponibilizadas aproximadamente 28 mil vagas para a educação infantil, sendo mil delas novas vagas nas conveniadas, preenchidas de acordo com critérios de renda familiar e grau de vulnerabilidade social. As inscrições foram abertas no último dia 16 e, até ontem, já haviam sido realizadas 7.270 inscrições.

Ainda de acordo com a pasta, a projeção é atender toda a demanda na pré-escola (alunos de 4 a 5 anos).

No caso das creches (crianças de 0 a 3 anos), a orientação para as famílias que não obtiverem a vaga na primeira chamada é acompanhar o movimento da lista de espera das escolas pretendidas. "Todos os inscritos, mesmo os não contemplados com vagas imediatas, fazem parte da lista de espera da escola com validade para todo o ano letivo", informou, por email, a Smed.

As inscrições na Capital e na Região Metropolitana

Porto Alegre

Público: zero a cinco anos

Prazo: 17 de novembro

Onde se inscrever: pessoalmente nas escolas. Somente para a escola do bairro Jardim Carvalho (Rua Atílio Bilibio, 51) devem ser feitas na Secretaria Municipal de Educação (Smed), junto ao setor de Ajustamento de Vagas (Rua dos Andradas, 680, sétimo andar, Centro Histórico), de segunda a sexta, das 9h às 11h30min e das 14h às 17h30min

Documentos necessários: certidão de nascimento da criança ou RG com número da certidão (obrigatório), comprovante de residência, comprovante de renda ou declaração de renda, cartão do Bolsa Família (se beneficiário do programa) ou último extrato de recebimento do benefício

Cachoeirinha

Público: educação infantil, pré-escola e instituições conveniadas, para crianças de quatro meses até cinco anos, 11 meses e 29 dias

Prazo: 31 de outubro

Onde se inscrever: é preciso solicitar a vaga direto na escola ou na Central de Matrículas (Rua Erico Verissimo, 570), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Para matrículas na pré-escola (quatro e cinco anos), o horário de atendimento é das 8h às 12h e das 13h às 17h. Inscrições para creches comunitárias devem ser feitas na Central de Matrículas

Documentos necessários: originais e cópias de RG do responsável legal, certidão de nascimento e/ou RG da criança e comprovante atualizado de residência em nome do responsável legal ou declaração do proprietário do imóvel devidamente assinada com cópia do RG

Esteio

As inscrições para crianças de zero a três anos serão feitas em fevereiro de 2018. Para crianças de quatro e cinco anos, o prazo já se esgotou, mas há a previsão de novo período de inscrições entre 15 e 25 de janeiro de 2018.

Eldorado do Sul

Público: crianças de quatro e cinco anos

Prazo: de 6 a 10 de novembro

Onde se inscrever: nas escolas, das 8h às 11h e das 13h às 16h

Público: crianças de quatro meses a três anos e 11 meses

Prazo: 20 a 24 de novembro

Onde se inscrever: nas Escolas Municipais de Educação Infantil, das 8h às 11h e das 13h às 16h

Público: na rede credenciada pela prefeitura, para crianças de quatro meses a três anos e 11 meses completados até 31 de março de 2018

Prazo: dias 27 a 30 de novembro, das 9h às 14h

Onde se inscrever: no Ginásio da EMEF David Riegel Neto (Avenida Emancipação, 664)

Documentos necessários em todos os casos: cópias da certidão de nascimento da criança, carteira de vacinação, comprovante de residência, comprovante de renda ou declaração de renda, cartão do Bolsa Família caso seja beneficiário e foto 3x4

Gravataí

Público: crianças de zero a cinco anos

Prazo: fica aberto o ano todo. Os pais são avisados conforme a abertura de vagas

Onde se inscrever: Central de Matrículas (Avenida Ely Corrêa, 735, Parque dos Anjos), de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h

Documentos necessários: certidão de nascimento da criança, comprovante de residência e documento do responsável

Guaíba

Público: crianças de zero a cinco anos

Prazo: 6 a 17 de novembro

Onde se inscrever: na escola municipal mais próxima, na Secretaria Municipal de Educação (fica na prefeitura, localizada na Avenida Nestor de Moura Jardim, 111), das 8h30min às 11h30min e das 14h às 17h, ou pelo site da prefeitura (bit.ly/2xpdPOa)

Documentos necessários: na inscrição, não é necessário entregar cópias dos documentos. Será pedido, no momento da inscrição, que os pais ou responsáveis tenham os números da certidão de nascimento ou carteira de identidade da criança, carteira de vacinação e comprovante de endereço. Para alunos de creche (zero a três anos), certidão de nascimento e recibo atualizado expedido pela Caixa Econômica Federal (em caso de beneficiários do programa Bolsa Família). Responsáveis legais que estejam trabalhando devem levar cópia da carteira de trabalho ou declaração do empregador reconhecida em cartório

Novo Hamburgo

Público: crianças de zero a cinco anos

Prazo: 31 de outubro

Onde se inscrever: na escola mais próxima

Documentos necessários: cópia da certidão de nascimento ou da carteira de identidade da criança, cópia do comprovante de residência em Novo Hamburgo, cópia da carteira de vacinação atualizada, número do cartão SUS e cópias do CPF e RG do responsável. Para alunos de zero a três anos, é necessário levar cópia do comprovante de horário de trabalho dos pais ou responsáveis

São Leopoldo

Público: crianças de zero a três anos e 11 meses. O prazo para as inscrições de crianças de quatro e cinco anos ainda não foi definido

Prazo: 31 de outubro

Onde se inscrever: em uma das 19 escolas cadastradas (veja a lista completa no site da prefeitura, www.saoleopoldo.rs.gov.br)

Documentos necessários: carteira de identidade (RG) ou certidão de nascimento da criança, comprovante atualizado de endereço no nome do responsável legal, título de eleitor do responsável legal, carteira de identidade ou documento com foto do responsável pela criança, carteira de vacinação em dia, comprovante de renda, certidão de divórcio, separação e/ou documento comprobatório de separação (em caso de pais separados). Se for beneficiário do Bolsa Família, apresentar o cartão e o último extrato bancário no ato da inscrição, comprovante do vínculo empregatício da mãe trabalhadora, quando for o caso, comprovante do vínculo estatutário e de renda familiar, no caso de servidor do município de São Leopoldo

* Colaborou Camilla Pereira

** As cidades de Alvorada, Canoas, Viamão e Sapucaia do Sul ainda não divulgaram seus cronogramas de matrículas.