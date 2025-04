Fundo PIS/Pasep: pagamento da segunda rodada começa hoje; veja como solicitar e sacar

Consultas e pedidos de saques podem ser feitos no aplicativo do FGTS. Porthus Junior / Agencia RBS

Começa nesta sexta-feira (25) a segunda etapa do pagamento, pelo Ministério da Fazenda, do saldo remanescente do antigo Fundo PIS/Pasep. Cerca de 10,5 milhões de trabalhadores que atuaram com carteira assinada entre 1971 e 1988 têm direito a receber algum valor dos R$ 26 bilhões disponíveis.

O Ministério da Fazenda calcula que o valor médio será de R$ 2,8 mil por trabalhador. O montante a ser retirado vai variar de acordo com quanto tempo a pessoa trabalhou no período e do salário que recebia à época.

Herdeiros, em caso de morte do trabalhador, podem fazer o saque. Os pagamentos são feitos exclusivamente em forma de crédito nas contas da Caixa (veja abaixo).

Calendário de pagamento do antigo Fundo Pis/PASEP

Para receber nesta sexta, o trabalhador deve ter feito a solicitação até o dia 31 de março. Quem solicitou em 28 de fevereiro, recebeu em março. Já os que forem solicitados até o dia 30 de abril, serão pagos apenas em maio, e assim sucessivamente.

Como fazer a solicitação do saque do Fundo PIS/Pasep

Antes, a consulta e o requerimento poderiam ser feitos apenas presencialmente, em uma agência na Caixa.

Agora, podem ser feitos tanto pela plataforma criada pelo governo federal especificamente para isso, o Sistema de Ressarcimento de Valores do Extinto Fundo PIS/Pasep (Repis Cidadão), quanto por meio do aplicativo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Repis Cidadão

Acesse o site repiscidadao.fazenda.gov.br

Logo abaixo da página, clique no botão " Entra com gov.br "

" Insira seu login e senha do gov.br – é necessário ser nível prata ou ouro

– é necessário ser Ao acessar, o serviço irá pedir que você autorize o acesso a dados pessoais , tais como identidade no gov.br, nome, foto, endereço de e-mail e outros

, tais como identidade no gov.br, nome, foto, endereço de e-mail e outros O sistema irá informar se o seu CPF ou PIS/Pasep estão ou não na base de valores transferidos para a conta única do Tesouro Nacional

estão ou não na base de valores transferidos para a conta única do Tesouro Nacional Caso tenha, ele informará os valores

Pelo aplicativo do FGTS

Na loja de aplicativos de seu celular, busque por FGTS

Clique em instalar e baixe o aplicativo

Após a instalação e cadastro, entre no aplicativo com os dados solicitados

Na página principal, procure pelo ícone "Mais" , o primeiro da direita da tela com três risquinhos

, o primeiro da direita da tela com três risquinhos Ao acessá-lo, procure o ícone "Ressarcimento PIS/Pasep"

Ele irá oferecer duas opções: "Sou titular das cotas PIS/Pasep" ou "Sou beneficiário legal de titular"

Escolha o seu caso e clique

Se você for o titular, ele irá informar os valores (caso tenha) na base de valores transferidos para a conta única do Tesouro Nacional.

No caso de beneficiário legal, ele irá solicitar a validação de outras informações antes de levar à página de consulta para requerer os valores.

Como sacar o pagamento

Os pagamentos são feitos exclusivamente em forma de crédito nas contas da Caixa. Veja quais são:

Poupança Caixa Fácil

Poupança Caixa

Conta Corrente Caixa

Poupança Caixa Tem

Poupança Social Digital (aberta automaticamente pela Caixa)

É possível também fazer a movimentação de valores pelo aplicativo Caixa Tem, que permite o pagamento de contas, transferências, pagamentos na maquininha e fazer compras com cartão de débito virtual.

Caixa Cidadão 0800 726 0207

0800 726 0207 SAC Caixa : 0800 726 0101

: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria : 0800 725 7474

: 0800 725 7474 Site: caixa.gov.br

Sem relação com o abono salarial

Importante ressaltar que essa liberação de verba não tem ligação alguma com o atual programa de pagamento do abono salarial do PIS/Pasep.

O abono salarial é benefício destinado a trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos que atuaram formalmente por, no mínimo, 30 dias com remuneração de até dois salários mínimos.