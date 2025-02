Veja os bairros que lideram ranking de vendas de imóveis novos e usados em Porto Alegre

Quase 25,4 mil imóveis foram vendidos em 2024 na Capital. Camila Hermes / Agencia RBS

O retrato da venda de imóveis residenciais em Porto Alegre em 2024 mostra que o bairro Petrópolis segue no topo do ranking das regiões com maior número de transações. Com 1.822 vendas registradas no ano passado, a região lidera a lista pelo sexto ano consecutivo. O levantamento considera imóveis novos e usados.

Os dados são do Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis (Secovi-RS). Grande oferta de imóveis, infraestrutura e conveniência são alguns dos pontos que explicam a maior busca por unidades no bairro, segundo especialistas.

O presidente do Secovi-RS, Moacyr Schukster, afirma que uma série de fatores ajuda a explicar o maior número de vendas no bairro Petrópolis. Avanço em infraestrutura, com facilidade de acesso a outras regiões e crescimento no número de pontos de serviços, comércio e lazer se destacam.

— O Petrópolis é um exemplo típico, porque ali tem praticamente tudo, tem todos os tipos de negócios e é fácil de se movimentar. É um bairro muito procurado pela classe média — diz Schukster.

O professor da Faculdade de Arquitetura e da pós-graduação em Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) Eber Pires Marzulo afirma que a concentração de oferta de imóveis nos últimos anos é outro fator que pode ajudar a explicar o aquecimento no bairro Petrópolis. Esse movimento vem sendo observado nos bairros de classe média e tem destaque nessa região.

— Eu acho que o Petrópolis é o que talvez tenha o maior impacto de lançamento. Então, assim, tem uma coisa de um mercado de lançamentos aquecido nos últimos anos — afirma Marzulo.

Mesmo ainda no topo, o Petrópolis apresentou leve queda nas vendas em comparação com 2023, quando foram comercializadas 1.865 unidades.

Menino Deus (1.212) e Centro Histórico (989) completam o top três dos bairros com maior número de vendas. No entanto, esses dois bairros, duramente afetados pela inundação de maio, apresentaram quedas mais acentuadas nas vendas ante 2023. No Centro Histórico, o recuo é de 17,85% ante 2023. Já no Menino Deus, a diminuição é de 11,66%.

O Secovi-RS usa as movimentações do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) – tributo municipal que incide sobre a venda de imóveis — para calcular o número de transações nos bairros da Capital.

Tipos de imóveis

Considerando os principais tipos de imóveis residenciais, os apartamentos lideram com o maior número de vendas em 2024:

Apartamentos: 15.216

15.216 Garagem residencial: 8.246

8.246 Casa em condomínio: 1.233

Futuro

No geral, em 2024, foram registradas 25.394 vendas de imóveis na Capital. O dado mostra leve queda, de 4,34% ante 2023. O presidente do Secovi-RS, Moacyr Schukster, afirma que o impacto da enchente, a inflação alta e o juro ainda em patamar elevado são fatores que podem explicar um cenário de retração nas vendas.

Mesmo assim, o total de vendas em 2024 segue acima do observado no pré-pandemia, em 2019 (veja abaixo).

Para 2025, Schukster estima que o setor de venda de imóveis deve seguir com dificuldades no primeiro semestre, com o juro e problemas de fundo diminuindo o potencial de concessão de crédito imobiliário. Já para a segunda metade do ano, o dirigente projeta cenário menos adverso.

— Para o segundo semestre, a gente aprendeu que o mercado, de certa forma, se ajusta. Então, é possível que a gente perceba uma certa acomodação das pessoas em tentar obter recursos para pagar a parte que não é financiada. A gente pode antecipar que os imóveis de menor valor terão um movimento maior de vendas. Já os imóveis de luxo terão seguimento nos seus negócios, porque esse tipo de cliente sente menos os efeitos dessas questões de financiamento.

Evolução das vendas: