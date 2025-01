Com presença de Alckmin, indústria química anuncia investimentos no RS nesta sexta-feira

Anúncio gera expectativa de mais empregos no polo petroquímico. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A Região Carbonífera recebe, nesta sexta-feira (17), o detalhamento do investimento no setor químico do Estado. Na data, as empresas Braskem, Innova, Grupo OCQ e Unipar vão esmiuçar os aportes, frutos do Regime Especial da Indústria Química (Reiq Investimento). O programa federal concede benefícios fiscais para empresas que realizarem expansões nas plantas.

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, participará da cerimônia, que será realizada no Polo Petroquímico de Triunfo.

Os valores ainda não foram detalhados pela Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim), que organiza o evento, mas, conforme adiantou a colunista de GZH Rosane de Oliveira, os investimentos serão bilionários. A Abiquim reforça que mais da metade do valor faz parte de investimentos em andamento ou já previstos para o Rio Grande do Sul. O restante beneficia São Paulo, Bahia e Alagoas.

Expectativa entre trabalhadores

Às vésperas do evento, trabalhadores da indústria química da região enxergam no aporte uma possibilidade de fortalecer o emprego e as condições de trabalho no setor.

— A expectativa é por geração de emprego e renda, mais segurança com os trabalhadores nessas novas unidades, nessas ampliações, que tenham tecnologia que faça maior proteção à saúde dos trabalhadores. E no terceiro momento que esse incentivo, com uma diminuição da tributação para essas empresas, reflita durante toda a cadeia produtiva, chegando ao consumidor final, que é a população brasileira — afirma o secretário de Relações Institucionais do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Petroquímicas de Porto Alegre e Triunfo (Sindipolo), Gerson Cardoso.

Cardoso destaca que ainda não foi informado sobre o total que será investido, mas confirma que a cifra é bilionária.

Além do vice-presidente da República, o evento também deve contar com a presença do governador Eduardo Leite, do deputado federal e presidente da Frente Parlamentar da Química, Afonso Motta, e do prefeito de Triunfo, Marcelinho.

O programa

O Reiq Investimento prevê benefícios fiscais a empresas que promovem a ampliação da capacidade produtiva e a instalação de novas plantas industriais no setor químico e petroquímico brasileiro.

Centrais petroquímicas e indústrias químicas que se comprometerem a promover esse tipo de expansão podem, após habilitação no Reiq Investimento, descontar créditos adicionais de PIS/Pasep e Cofins, segundo o governo federal. O cálculo dos créditos ocorre com aplicação de alíquotas reduzidas, reduzindo os custos tributários para os empreendimentos.

Agenda

11h - Cerimônia de anúncio de investimentos do setor químico

Abertura

Presidente-Executivo da Abiquim, André Passos Cordeiro

Presidente da Braskem, Roberto Ramos

Presidente do Conselho Diretor da Abiquim, Daniela Manique

Prefeito de Triunfo, Marcelinho

Deputado federal e presidente da Frente Parlamentar da Química, Afonso Motta

Governador do Estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite

Vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin

Empresas

Presidente da Braskem, Roberto Ramos

Vice-presidente da Innova, Reinaldo J. Kröger

Presidente da Unipar, Rodrigo Cannaval

Presidente do Grupo OCQ, Francisco Fortunato